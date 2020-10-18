Excel_Automation

Имею большой опыт разработки комплексных учетных систем, финансовых моделей, а также других систем учёта и планирования на базе Excel и Google Tabs
Имею большой опыт в разработке:
1. Комплексных учетных систем;
2. Систем Управленческого учета для предприятий;
3. Финансовых моделей инвестиционных проектов, Франшиз;
4. Систем бюджетирования и финансового планирования;
5. Аналитических отчетов с дашбордами, графиками, диаграммами
6. Создание Баз данных (формы ввода, запросов и отчетов из Базы данных)
Примеры моих работ, а также рейтинг и отзывы смотрите на моей основной фриланс бирже (FL.RU)
https://www.fl.ru/users/puchev/
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