Excelsior88

Максим, действительно, старался - настраивал и редактировал рекламные кампании. Анализировал статистику и метрику. Тем не менее, к сожалению, несмотря на все его усилия, ни одной заявки мы не получили. Возможно, сложная тематика, возможно, недостаток опыта. Тем не менее, в целом, работать с Максимом было приятно. Уверен, мы обязательно к нему обратимся с предложением по следующим заказам. Рекомендуя Максима другим заказчикам, хотелось бы отметить, что сотрудничая с ним Вы получите честного, старательного и порядочного исполнителя, который, я уверен, обязательно наберется опыта.