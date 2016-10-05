Excelsior88

Максим Excelsior88

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Услуги для увеличения эффективности Вашего бизнеса! Создание сайтов, лидогенерация, автоматизация продаж и аналитики, написание скриптов продаж.

Недавно на сайте Фриланс, давно в маркетинге.

Мощная школа контекста, которой нет у многих фрилансеров, выпускников видеокурсов.

Я отлично умею настраивать и оптимизировать контекстную рекламу, всегда довожу до положительного результата.

Также разрабатываю посадочные страницы (Landing Page) и полноценные сайты компаний.

- Профессиональная разрабатываю, настраиваю и оптимизирую рекламные кампании Яндекс Директ и Google Adwords.

- Провожу аудит существующих кампаний бесплатно.

- Провожу аудит сайтов и landing page.

- Профессионально разрабатываю сайты и посадочные страницы.

- Повышаю конверсии рекламных кампаний и сайтов.

Я НЕ занимаюсь:

- Нечестными действиями (скликивание и т.д.)

- Не работаю за % от результата без официального оформления партнерского договора

- Не работаю с проектами, противоречащими законодательству РФ

Отзывы заказчиков

Igor77Astakhov
Игорь 
41 год
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
6 баллов
9 лет назад
Создать и настроить РК в Директе (для маркетологов)
Максим, действительно, старался - настраивал и редактировал рекламные кампании. Анализировал статистику и метрику. Тем не менее, к сожалению, несмотря на все его усилия, ни одной заявки мы не получили. Возможно, сложная тематика, возможно, недостаток опыта. Тем не менее, в целом, работать с Максимом было приятно. Уверен, мы обязательно к нему обратимся с предложением по следующим заказам. Рекомендуя Максима другим заказчикам, хотелось бы отметить, что сотрудничая с ним Вы получите честного, старательного и порядочного исполнителя, который, я уверен, обязательно наберется опыта.