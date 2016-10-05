Excelsior88

Недавно на сайте Фриланс, давно в маркетинге.
Мощная школа контекста, которой нет у многих фрилансеров, выпускников видеокурсов.
Я отлично умею настраивать и оптимизировать контекстную рекламу, всегда довожу до положительного результата.
Также разрабатываю посадочные страницы (Landing Page) и полноценные сайты компаний.
- Профессиональная разрабатываю, настраиваю и оптимизирую рекламные кампании Яндекс Директ и Google Adwords.
- Провожу аудит существующих кампаний бесплатно.
- Провожу аудит сайтов и landing page.
- Профессионально разрабатываю сайты и посадочные страницы.
- Повышаю конверсии рекламных кампаний и сайтов.
Я НЕ занимаюсь:
- Нечестными действиями (скликивание и т.д.)
- Не работаю за % от результата без официального оформления партнерского договора
- Не работаю с проектами, противоречащими законодательству РФ