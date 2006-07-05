Изготовление анимации и графики на Flash
Соответствие стандартам W3C (xHTML v1.0, CSS2), xml-ориентированный код
Достижение компромисса в аспекте кроссбраузерности
Компактность HTML-кода
Максимальная блочность кода
Гибкость функциональных элементов
Вынесение стилевого представления во внешние CSS-файлы
Ориентация на другие этапы процесса создания сайта (программирование, сборка)
Сдача проекта в срока
"Резиновое" разрешение (не принося при этом в жертву оформление сайта)
Мой сайт hitsite.narod.ru в разделе "reclaim" пример Flash баннеров. (обратите внимание на Flash окно со скролингом в левой части сайта, что-то вроде новостной ленты, заполняющейся через обычный текстовой файл *.txt)
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