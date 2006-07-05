Изготовление анимации и графики на Flash

Соответствие стандартам W3C (xHTML v1.0, CSS2), xml-ориентированный код

Достижение компромисса в аспекте кроссбраузерности

Компактность HTML-кода

Максимальная блочность кода

Гибкость функциональных элементов

Вынесение стилевого представления во внешние CSS-файлы

Ориентация на другие этапы процесса создания сайта (программирование, сборка)

Сдача проекта в срока

"Резиновое" разрешение (не принося при этом в жертву оформление сайта)

Мой сайт hitsite.narod.ru в разделе "reclaim" пример Flash баннеров. (обратите внимание на Flash окно со скролингом в левой части сайта, что-то вроде новостной ленты, заполняющейся через обычный текстовой файл *.txt)