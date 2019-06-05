Я верю, что мы можем вдохновить других людей нашей работой.

Я занимаюсь разработкой : Blockchain,.NET, iOS, Android более 3-х лет, в настоящее время работаю над различными техническими проектами, связанными с чат-ботами, WebRTC, разработкой Mobile Native, веб-разработкой .

Я заинтересован в разработке веб-приложений, облачной архитектуре, высокой нагрузке, системах баз данных, интеграции API.

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