Я верю, что мы можем вдохновить других людей нашей работой.
Я занимаюсь разработкой : Blockchain,.NET, iOS, Android более 3-х лет, в настоящее время работаю над различными техническими проектами, связанными с чат-ботами, WebRTC, разработкой Mobile Native, веб-разработкой .
Я заинтересован в разработке веб-приложений, облачной архитектуре, высокой нагрузке, системах баз данных, интеграции API.
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