Excom-Export

Продвижение товаров на Alibaba и Amazon

Уже больше трех лет мы занимаемся продвижением и продажей товаров на площадках Alibaba и Amazon. Мы предлагаем как отдельные услуги - анализ ниши и товара, подбор ключевых слов, услуги копирайтера, подготовку фотографий, создание и оптимизация листингов, рекламное продвижение на маркетплейсах - так и комплексные услуги "под ключ". В нашем портфолио десятки успешных проектов. С нами можно связаться по телефонам - +7 922 366-04-46, +7 922 366-77-78. Ссылка на наш сайт.