Удобные сайты с уникальным дизайном.

Привет!

Меня зовут Алексей и я веб дизайнер из Москвы

Что я делаю:

● Дизайн сайтов

● Лендинги

● Баннеры

Результатом моей работы будет полностью готовый для верстки дизайн в формате psd + все используемые в дизайне шрифты!

Что необходимо для заказа:

1. сформулировать задачу, для которой выполняется дизайн

2. сформулировать Ваши пожелания по цветам, стилю

3. если имеется контент (фотографии, текст), предоставить

4. примеры сайтов, которые нравятся по дизайну.

* При необходимости, проконсультирую и помогу с составлением задания. (ТЗ)

Спасибо за внимание!!!

Буду рад сотрудничать с каждым и проявлять умеренную креативность в каждом проекте.

Всегда на связи!