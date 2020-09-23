Удобные сайты с уникальным дизайном.
Привет!
Меня зовут Алексей и я веб дизайнер из Москвы
Что я делаю:
● Дизайн сайтов
● Лендинги
● Баннеры
Результатом моей работы будет полностью готовый для верстки дизайн в формате psd + все используемые в дизайне шрифты!
Что необходимо для заказа:
1. сформулировать задачу, для которой выполняется дизайн
2. сформулировать Ваши пожелания по цветам, стилю
3. если имеется контент (фотографии, текст), предоставить
4. примеры сайтов, которые нравятся по дизайну.
* При необходимости, проконсультирую и помогу с составлением задания. (ТЗ)
Спасибо за внимание!!!
Буду рад сотрудничать с каждым и проявлять умеренную креативность в каждом проекте.
Всегда на связи!
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Портфолио
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