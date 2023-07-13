Exlil

Віталій Єрмоленко Exlil

 
21 годУкраина/Ровно
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Я Exlil котрий готовий зробити все, що ви в мене замовите. (ще й в найкращій на яку здатен якості)

2D cg художник

-Оточення, фантастична флора та фауна

Додатково:
2D cg аніматор
-Замаюсь легкою не деталізованою покадровою анімацією.

Портфолио
Иллюстрации и Рисунки
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$1/час
от $1от 1 дня
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