Я Exlil котрий готовий зробити все, що ви в мене замовите. (ще й в найкращій на яку здатен якості)
2D cg художник
-Оточення, фантастична флора та фауна
Додатково:
2D cg аніматор
-Замаюсь легкою не деталізованою покадровою анімацією.
Портфолио
- Хиже дерево, та грибочокнет просмотров
- Рослинець Закнет просмотров
- Під листям мімічного дереванет просмотров
- Дерево з безпечної зони бурого лісунет просмотров
- Вторгнення пустельних велетнівнет просмотров
- Один із загадкових артефактів підземеллянет просмотров
- Метелековий амулет1 просмотр
- Просто ніжцнет просмотров
- Загадкова Масканет просмотров
- Волосся блонд вставканет просмотров
- Зоряне небо в туманінет просмотров
Иллюстрации и Рисунки
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