Я Exlil котрий готовий зробити все, що ви в мене замовите. (ще й в найкращій на яку здатен якості)

2D cg художник



-Оточення, фантастична флора та фауна



Додатково:

2D cg аніматор

-Замаюсь легкою не деталізованою покадровою анімацією.