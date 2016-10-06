Опыт работы
Организация: ООО "Проектная компания "ПроектСпецСервис" Ярославль, pkpss.ru
Сфера деятельности организации: Проектирование
Должность: Инженер-проектировщик
Период: Июль 2015 - настоящее время
Обязанности:
Проектирование внутреннего и наружного газоснабжения
производственных и жилых зданий,
межпоселковых, распределительных газопроводов.
Образование
Учебное заведение: Ярославский градостроительный колледж,
сентябрь 2012 – июнь 20125, очно.
Специальность: Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.
Учебное заведение: Ярославский государственный политехнический университет,
сентябрь 2015 – июнь 2019, заочно.
Факультет: Факультет дополнительного профессионального образования
Специальность: Промышленное и гражданское строительство
Уверенный пользователь ПК: MS Word, MS Excel, свидетельство
«Оператор ЭВМ со знаниями программы AutoCAD» свидетельство «
Знание программы Гранд Смета, Турбо Сметчик», средний уровень
знания технического .
Владение компьютером: Уверенный пользователь
Личные качества:
Внимательность, ответственность, техническое мышление,
уравновешенность, сосредоточенность, дисциплинированность,
исполнительность, аккуратность.
Портфолио
- Газопровод-ввод высокого давления.419 просмотров