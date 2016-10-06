ExpertAutoCad

Роман ExpertAutoCad

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Инженер-проектировщик (фрилансер)

Опыт работы

Организация: ООО "Проектная компания "ПроектСпецСервис" Ярославль, pkpss.ru

Сфера деятельности организации: Проектирование

Должность: Инженер-проектировщик

Период: Июль 2015 - настоящее время

Обязанности:

Проектирование внутреннего и наружного газоснабжения

производственных и жилых зданий,

межпоселковых, распределительных газопроводов.

Образование

Учебное заведение: Ярославский градостроительный колледж,

сентябрь 2012 – июнь 20125, очно.

Специальность: Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Учебное заведение: Ярославский государственный политехнический университет,

сентябрь 2015 – июнь 2019, заочно.

Факультет: Факультет дополнительного профессионального образования

Специальность: Промышленное и гражданское строительство

Уверенный пользователь ПК: MS Word, MS Excel, свидетельство

«Оператор ЭВМ со знаниями программы AutoCAD» свидетельство «

Знание программы Гранд Смета, Турбо Сметчик», средний уровень

знания технического .

Владение компьютером: Уверенный пользователь

Личные качества:

Внимательность, ответственность, техническое мышление,

уравновешенность, сосредоточенность, дисциплинированность,

исполнительность, аккуратность.

Портфолио

Чертежи и Схемы
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