E-mail [email protected]
Адрес личного сайта страница с портфолио http://explastizin.clan.su/photo/portfolio/8
Проживание Кишинёв
Дата рождения 13.07.1981
Переезд возможен.
Примерная зарплата от 250$ / в неделю
В последние годы занимался
Дизайн/Менеджмент/Реклама/PR/
Управление проектами
Арт директор
Дизайнер
Образование
Основное
1998 — Художественная школа им. Щусьева., Художник, 9
2003 — Израильский университет, Политология, - усвоение 95%
2003 — Бизнес школа, Бизнес план, - зачёт
2007 — Колледж экономики управления и права, менеджер-маркетолог, - балл 9.11
Тесты/Экзамены
2003 — IQ, Бизнес школа, - выше среднего
Профессиональный опыт
12.2009 - 07.2010, Cafe Nails
Маркетинг/реклама/PR
Креативный директор
Отвечаю, за брэнд фирмы и весь стиль в целом. Держу под контролем любую рекламную активность или деятельность касаемую
течении стилизации компании .
Подотчётные - арт директор, дизанеры, маркетолог, PR менеджер.
10.2009 - 12.2009, Агенство экономического развития РФ
Государственные организации
Руководитель департамента спецпроектов экономического развития РФ.
Вести переговоры с президентами холдингов и генеральными директорами крупных средних и мелких компаний.
Заключать договора и контракты при участии договорного отдела.
Курировать делегации ассамблеи.
Координировать персонал.
Участвовать в пленарных заседаниях и круглых столах.
06.2008 - 10.2009, Сеть компьютерных магазинов
Дизайн/мультимедиа/полиграфия
Главный дизайнер
Руководил отделом рекламы и дизайна.
Количество подчинённых без учёта текучки кадров 40 человек.
Разрабатывал рекламные акции, проводил, обучение персонала, анализировал маркетинговые исследования и сегментированные
статистические отчёты, на основе которых, новые акции и определённый дизайн, давали преимущественную результативность перед
конкурентными компаниями.
Придумывал осуществлял и контролировал проекты; печатные, видео, интернет, наружная реклама, стопперы, ценники, фирменные
выкройки сумок, фирменные батники, оформления магазина с нуля. Биллборды, визитки, буклеты, флайеры, стенды и т. д.
12.2007 - 06.2008, Russian Salon Bucuresti
Косметика/парфюмерия/бытовая химия
Мастер-преподаватель по моделированию ногтя
Моделирование ногтя. Поддержание клиентской базы, обучение.
08.2002 - 12.2007, Рекламные компании, полиграфия и тп
Дизайн/мультимедиа/полиграфия
Дизайнер
Дизайн полиграфической рекламы.
Биллборды, визитки, буклеты, флайеры, стенды, разработка торговых марок вин и сигарет, брендирование, работа по брендбукам и
гайдлайнам...
07.2000 - продолжаю работать, Частная
Преподаватель
Обучение игре на гитаре. Теория музыки. Эстрадный вокал. Композиторство. Компьютерная платформа.
05.1998 - 11.2000, Частная мебельная фирма
Мебель/сантехника
Сборщик мебели
Сборка шкафов, кухонь, столов и т. п.
Дополнительная информация Гражданство: MD
Разрешение на работу в странах: MD
Языки Родной язык — Русский
Английский, читаю профессиональную литературу.
Ключевые навыки:
Креативное мышление, легко рисую рукой, умею убеждать, контроль за продвижением проекта, знание компьютера и пакетов для дизана таких как Photoshop, Corel Draw, Dreamweaver, Audition, FL studio, Flash, Sony vegas, VUE, и других. Естественно знаю предпечатную подготовку и стандарты типографии. Понимание PR концепции. Фотографирую и есть виденье . Умею и находить неординарные решения. Контролирую ситуацию во всеобщей панике. Ответственен. Презентабельная внешность, миролюбивый характер в сочетании, грамотной жёсткостью, для преодоления задач поставленных перед командой.