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Проживание Кишинёв

Дата рождения 13.07.1981

Переезд возможен.

Примерная зарплата от 250$ / в неделю

В последние годы занимался

Дизайн/Менеджмент/Реклама/PR/

Управление проектами

Арт директор

Дизайнер

Образование

Основное

1998 — Художественная школа им. Щусьева., Художник, 9

2003 — Израильский университет, Политология, - усвоение 95%

2003 — Бизнес школа, Бизнес план, - зачёт

2007 — Колледж экономики управления и права, менеджер-маркетолог, - балл 9.11

Тесты/Экзамены

2003 — IQ, Бизнес школа, - выше среднего

Профессиональный опыт

12.2009 - 07.2010, Cafe Nails

Маркетинг/реклама/PR

Креативный директор

Отвечаю, за брэнд фирмы и весь стиль в целом. Держу под контролем любую рекламную активность или деятельность касаемую

течении стилизации компании .

Подотчётные - арт директор, дизанеры, маркетолог, PR менеджер.

10.2009 - 12.2009, Агенство экономического развития РФ

Государственные организации

Руководитель департамента спецпроектов экономического развития РФ.

Вести переговоры с президентами холдингов и генеральными директорами крупных средних и мелких компаний.

Заключать договора и контракты при участии договорного отдела.

Курировать делегации ассамблеи.

Координировать персонал.

Участвовать в пленарных заседаниях и круглых столах.

06.2008 - 10.2009, Сеть компьютерных магазинов

Дизайн/мультимедиа/полиграфия

Главный дизайнер

Руководил отделом рекламы и дизайна.

Количество подчинённых без учёта текучки кадров 40 человек.

Разрабатывал рекламные акции, проводил, обучение персонала, анализировал маркетинговые исследования и сегментированные

статистические отчёты, на основе которых, новые акции и определённый дизайн, давали преимущественную результативность перед

конкурентными компаниями.

Придумывал осуществлял и контролировал проекты; печатные, видео, интернет, наружная реклама, стопперы, ценники, фирменные

выкройки сумок, фирменные батники, оформления магазина с нуля. Биллборды, визитки, буклеты, флайеры, стенды и т. д.

12.2007 - 06.2008, Russian Salon Bucuresti

Косметика/парфюмерия/бытовая химия

Мастер-преподаватель по моделированию ногтя

Моделирование ногтя. Поддержание клиентской базы, обучение.

08.2002 - 12.2007, Рекламные компании, полиграфия и тп

Дизайн/мультимедиа/полиграфия

Дизайнер

Дизайн полиграфической рекламы.

Биллборды, визитки, буклеты, флайеры, стенды, разработка торговых марок вин и сигарет, брендирование, работа по брендбукам и

гайдлайнам...

07.2000 - продолжаю работать, Частная

Преподаватель

Обучение игре на гитаре. Теория музыки. Эстрадный вокал. Композиторство. Компьютерная платформа.

05.1998 - 11.2000, Частная мебельная фирма

Мебель/сантехника

Сборщик мебели

Сборка шкафов, кухонь, столов и т. п.

Дополнительная информация Гражданство: MD

Разрешение на работу в странах: MD

Языки Родной язык — Русский

Английский, читаю профессиональную литературу.

Ключевые навыки:

Креативное мышление, легко рисую рукой, умею убеждать, контроль за продвижением проекта, знание компьютера и пакетов для дизана таких как Photoshop, Corel Draw, Dreamweaver, Audition, FL studio, Flash, Sony vegas, VUE, и других. Естественно знаю предпечатную подготовку и стандарты типографии. Понимание PR концепции. Фотографирую и есть виденье . Умею и находить неординарные решения. Контролирую ситуацию во всеобщей панике. Ответственен. Презентабельная внешность, миролюбивый характер в сочетании, грамотной жёсткостью, для преодоления задач поставленных перед командой.