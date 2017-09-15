Extravaganza1

Андрей Харламов Extravaganza1Extravaganza1
Коммерческое предложение Ведение и продвижение INSTAGRAM
Если вы хотите привлечь новую аудиторию,атакже начать прямые продажи через страницу в социальных сетях, тогда вы по
адресу!Что мы делаем?Оформление и наполнение
- Разработаем уникальный, авторский дизайн (Аватарка или обложка)
- Сделаем интерактивное меню с переходом на внешние и внутренние страницы
- Полностью наполним группу информацией (товары,обсуждения,фотоальбомы и т.д.)А как будем привлекать аудиторию?
- Разработаем стратегию продвижения
- Настроим таргетированную рекламу по портрету целевой аудитории.
- Привлечение новых людей в группу (приглашения и переписка)
- Рекламные промо-посты
- Размещение информации в популярных сообществах вашей тематикиА что насчет ведения группы?
- Разработаем контент-план
- Ежедневно будем публиковать контент, фото.(в самое продуктивное время для
получения максимального отклика)
- Генерация идей и проведение онлайн акций и конкурсов А сколько стоит:
Цена зависит от специфики и объема работы, но в большинстве случаев от 5000
руб. за 1 страницу (ежемесячно). А почему столько?
Работу над вашим проектом ведут сразу 4 специалиста
- Маркетолог
- Копирайтер
- Дизайнер
- Контент-менеджер Организации которые ужепользуются INSTAGRAM для бизнеса:
https://www.instagram.com/city_style_elena_statova/ - Бредовая одежда http://instagram.com/mydesire_perm - Евросетьhttps://www.instagram.com/zoloto585gold/ -Ювелирная сеть 585https://www.instagram.com/dostavkarozperm/ -Доставка цветовhttps://www.instagram.com/topface_studio/ - ТопФэйс студио в ПермиЕсли у вас остались какие-либо вопросы, с радостью на нихотвечу по тел:
8-902-806-88-66 Андрей, [email protected]