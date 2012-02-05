Exy

Илья Козин Exy

 
NaN летРоссия/Ростов-на-Дону
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Красивый дизайн, иллюстрация, ретуш фото - недорого, не долго

Опытный дизайнер (Photoshop, Illustrator,Flash) из Ростова-на-Дону возьмёться за работу.

Красивый дизайн, иллюстрация, ретуш фото - недорого, не долго...

FlashIllustratorPhotoshop
Портфолио
Баннеры
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Показать все услуги