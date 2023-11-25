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Создание и анализ презентаций для высшего руководства.
Визуализация данных для обеспечения легкости восприятия ключевых метрик.
Сотрудничество с отделами маркетинга и финансов для оптимизации презентационных материалов.
Стажер аналитика данных
Анализ данных с использованием Excel, SQL и Python.
Разработка информационных дашбордов и отчетов для повышения эффективности операций.
Навыки
Анализ данных: SQL, Python, Excel.
Презентации: PowerPoint, Keynote.
Визуализация данных: Tableau, Power BI.
Коммуникация: Эффективное взаимодействие с различными уровнями управления и командами.
Проекты
Оптимизация процессов презентации
Разработка системы стандартов для улучшения качества и единообразия презентаций.
Внедрение визуализации данных для повышения понимания ключевых показателей.
Презентации
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$40/час
от $28от 1 дня
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