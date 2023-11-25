EzIH

Ихволиддин EzIH

 
23 года
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Телефон: +905353070308 Email:[email protected] Адрес: Город-Истанбул, Страна-Турция

  • Создание и анализ презентаций для высшего руководства.

  • Визуализация данных для обеспечения легкости восприятия ключевых метрик.

  • Сотрудничество с отделами маркетинга и финансов для оптимизации презентационных материалов.

Стажер аналитика данных

  • Анализ данных с использованием Excel, SQL и Python.

  • Разработка информационных дашбордов и отчетов для повышения эффективности операций.

Навыки

  • Анализ данных: SQL, Python, Excel.

  • Презентации: PowerPoint, Keynote.

  • Визуализация данных: Tableau, Power BI.

  • Коммуникация: Эффективное взаимодействие с различными уровнями управления и командами.

Проекты

Оптимизация процессов презентации

  • Разработка системы стандартов для улучшения качества и единообразия презентаций.

  • Внедрение визуализации данных для повышения понимания ключевых показателей.

Презентации
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$40/час
от $28от 1 дня
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