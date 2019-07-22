Факультет журналистики Института Телевидения и Радиовещания им. Литовчина (ГИТР)
Опыт работы:
1. ГК DoorHan (производственная компания)
участие в разработке, создании, наполнении, оптимизации и продвижения сайта (копирайтинг)
CMS 1C:Bitrix
www.812vorota.ru (14 региональных сайтов, указан только 1 в кач-ве примера)
наполнение сайта текстовой и графической информацией (копирайтинг)
CMS WordPress
2. ГК Gletcher (девелоперская компания)
наполнение сайта текстовой и графической информацией (копирайтинг)
самописная CMS
3. ГК Регионы (девелоперская компания)
наполнение сайта текстовой и графической информацией (копирайтинг)
CMS InDynamic
4. www.ru-realty.ru (сайт о недвижимости, ремонте и тд)
подготовка и публикация текстов на сайте (рерайт)
5. Интернет-магазин
наполнение магазина товарами
CMS Joomla!