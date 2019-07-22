Ezhevka

Татьяна Ezhevka

 
42 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Контент-менеджмент. Копирайтинг. Рерайт.

Факультет журналистики Института Телевидения и Радиовещания им. Литовчина (ГИТР)

Опыт работы:

1. ГК DoorHan (производственная компания)

www.doorhan.ru

участие в разработке, создании, наполнении, оптимизации и продвижения сайта (копирайтинг)

CMS 1C:Bitrix

www.812vorota.ru (14 региональных сайтов, указан только 1 в кач-ве примера)

наполнение сайта текстовой и графической информацией (копирайтинг)

CMS WordPress

2. ГК Gletcher (девелоперская компания)

www.romashkovo21.com

www.krekshino.com

наполнение сайта текстовой и графической информацией (копирайтинг)

самописная CMS

3. ГК Регионы (девелоперская компания)

www.regionsgroup.ru

www.june.ru

наполнение сайта текстовой и графической информацией (копирайтинг)

CMS InDynamic

4. www.ru-realty.ru (сайт о недвижимости, ремонте и тд)

подготовка и публикация текстов на сайте (рерайт)

5. Интернет-магазин

www.top-magaz.ru

наполнение магазина товарами

CMS Joomla!

WordPressJoomlaТексты для сайта