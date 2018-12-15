Ezhist

Артем Ezhist

 
27 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Не выеживаюсь и монтирую!

Занимаюсь видеомонтажем около 8 лет, держу ютуб-канал, которое является моим маленьким хобби. Работаю в программах Sony Vegas Pro 12, Adobe Premiere CC, Adobe Affect CC, Adobe Audition CC

Так же пишу музыку, в жанрах Dubstep, Drum & Bass и саундтрек для корткометражных фильмов. Работаю в программе FL Studio 12

Видеомонтаж

  • Монтаж видео любой сложности
  • Цветокоррекция
  • Редактирование и улучшение конечной звуковой дорожки
  • Улучшение звучания звука записанного на бюджетный микрофон до студийного звучания
  • Создание презентаци
  • Создание слайд-шоу из фотографий
  • Создание AMV (Anime Music Video), GMV (Games Music Video), MMV (Movie Music Video)
  • Создание простых спецэффектов
Ознакомиться с работами: https://www.youtube.com/user/samocwetor/videos

Музыка

  • Написание электронной музыки жанра Dubstep, Drum & Bass
  • Создание ремиксов жанра Dubstep, Drum & Bass
  • Улучшение качество звучания музыки
  • Сведение треков
  • Написание саундтрека для корткометражных фильмов
Ознакомиться с работами: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_94tJGHkfmeTRSMlBANcxUf99T_k3TIE