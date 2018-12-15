Не выеживаюсь и монтирую!
Занимаюсь видеомонтажем около 8 лет, держу ютуб-канал, которое является моим маленьким хобби. Работаю в программах Sony Vegas Pro 12, Adobe Premiere CC, Adobe Affect CC, Adobe Audition CC
Так же пишу музыку, в жанрах Dubstep, Drum & Bass и саундтрек для корткометражных фильмов. Работаю в программе FL Studio 12
Видеомонтаж
- Монтаж видео любой сложности
- Цветокоррекция
- Редактирование и улучшение конечной звуковой дорожки
- Улучшение звучания звука записанного на бюджетный микрофон до студийного звучания
- Создание презентаци
- Создание слайд-шоу из фотографий
- Создание AMV (Anime Music Video), GMV (Games Music Video), MMV (Movie Music Video)
- Создание простых спецэффектов
Музыка
- Написание электронной музыки жанра Dubstep, Drum & Bass
- Создание ремиксов жанра Dubstep, Drum & Bass
- Улучшение качество звучания музыки
- Сведение треков
- Написание саундтрека для корткометражных фильмов
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