Не выеживаюсь и монтирую!

Занимаюсь видеомонтажем около 8 лет, держу ютуб-канал, которое является моим маленьким хобби. Работаю в программах Sony Vegas Pro 12, Adobe Premiere CC, Adobe Affect CC, Adobe Audition CC

Так же пишу музыку, в жанрах Dubstep, Drum & Bass и саундтрек для корткометражных фильмов. Работаю в программе FL Studio 12

Видеомон таж

Монтаж видео любой сложности

Цветокоррекция

Редактирование и улучшение конечной звуковой дорожки

Улучшение звучания звука записанного на бюджетный микрофон до студийного звучания

Создание презентаци

Создание слайд-шоу из фотографий

Создание AMV (Anime Music Video), GMV (Games Music Video), MMV (Movie Music Video)

Создание простых спецэффектов

Музыка