EzozaAbdrimova

HTML верстка

Здравствуйте!) меня зовут Раяна, я frontend разработчик. Работая над Вашей задачей я вкладываюсь на все 100%.

Моя главная цель это 100 довольных клиентов за год. Станьте одним из них!:)

Что вы получите обращаясь ко мне:

– Приятная коммуникация

– Адекватные цены

– Отличное юзабилити Вашего сайта

– Создание интуитивно понятных пользовательских интерфейсов

– Перевод дизайна и функциональности в визуально привлекательные и эффективные веб-сайты

С чем я могу Вам помочь:

– Landing page

– Интернет-магазин

– Корпоративный сайт

– Доработка проекта

– Верстка по макету figma

Готова обсудить Ваш проект сегодня же и приступить к работе немедленно.

Мои навыки:

JavaScript

HTML5

CSS, SCSS, CSS-in-JS

Webpack

Git

Figma

БЭМ, семантическая вёрстка, доступность, адаптивная вёрстка

CSS-анимации, JS-анимации, SVG

Обращайтесь, буду рада сотрудничеству! :)