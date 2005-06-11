EzozaAbdrimova

Здравствуйте!) меня зовут Раяна, я frontend разработчик. Работая над Вашей задачей я вкладываюсь на все 100%.
Моя главная цель это 100 довольных клиентов за год. Станьте одним из них!:)
Что вы получите обращаясь ко мне:
– Приятная коммуникация
– Адекватные цены
– Отличное юзабилити Вашего сайта
– Создание интуитивно понятных пользовательских интерфейсов
– Перевод дизайна и функциональности в визуально привлекательные и эффективные веб-сайты
С чем я могу Вам помочь:
– Landing page
– Интернет-магазин
– Корпоративный сайт
– Доработка проекта
– Верстка по макету figma
Готова обсудить Ваш проект сегодня же и приступить к работе немедленно.
Мои навыки:
JavaScript
HTML5
CSS, SCSS, CSS-in-JS
Webpack
Git
Figma
БЭМ, семантическая вёрстка, доступность, адаптивная вёрстка
CSS-анимации, JS-анимации, SVG
Обращайтесь, буду рада сотрудничеству! :)