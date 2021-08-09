Диктор

Занимаюсь музыкой более 11-ти лет. Монтажом видео более 9-ми лет.

3D-дизайн и анимация, более 10-ти лет. Веду прямые эфиры более 5-ти лет, занимаюсь ютубом, дубляжом и озвучиваю аудиокниги.

Владею программами: Photoshop, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Fl-Studio, Adobe Audition, 3DsMax, Blender, Unreal Engine, Unity и много других.

По профессии программист, могу обучить или сделать всё сам.