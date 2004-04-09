Монтажер, креативщик, человек который сделает ваше видео лучше
Всем привет. Я монтирую видео для ваших нужд. Обладаю широким спектором интсрументов и взможностей. Мое портфолио не слишком широко может показывать все мои навыки, но с вашей работой я точно справлюсь)
Я работаю с анимацией и видео редактированием. Нарезка видео или 2д анимация, создание субтитров или же милое семейное видео, по всем вопросам вы можете обратится ко мне, придумаю что-то интересное)
Программы которые я использую для создания видео
-Premiere Pro
-Davinchi Resolve
-After effects
-Adobe Illustrator
так же для добавления 3д использую такие программы как
-Cinema4d
-Unreal Engine
Работаю в сфере уже год и работал с разными людьми. Если у вас возникнут вопросы, вы можете мне написать и уточнить ту или иную информацию