Март 2017 — по настоящее время (2 года 5 месяцев)
It Guild
Киев, itguild.pro/
Информационные технологии, системная интеграция, интернет... Показать еще
SMM-специалист
- определение ЦА;
- разработка стратегии продвижения в социальных сетях;
- разработка контент-плана;
- написание тз для дизайнеров, верстальщиков, программистов;
- ведение рекламных кампаний;
- прогнозирование и оптимизация рекламных бюджетов;
- администрирование групп, ответы на вопросы участников сообществ;
- минимизация негатива в социальных сетях;
- создание контента (тексты, фото, видео);
- разработка и проведение конкурсов, опросов, акций, он-лайн и оф-лайн мероприятий;
- привлечение трафика на сайт;
- анализ эффективности рекламных кампаний, SMM-продвижения.
- мониторинг конкурентов;
- отслеживание трендов SMM
Июнь 2014 — март 2017 (2 года 10 месяцев)
Akvilonpro
Киев, akvilonpro.ua/
Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование... Показать еще
Контент-менеджер
- Наполнение сайта
- Ведение соц. сетей
Сентябрь 2011 — июнь 2014 (2 года 10 месяцев)
Национальное газетно-журнальное издательство министерства культуры Украины
Киев, uaculture.com/
СМИ, маркетинг, реклама
Контент-менеджер
- Наполнение сайта
- Ведение соц. сетей
Март 2008 — октябрь 2010 (2 года 8 месяцев)
Киевский Медиа-Холдинг
Киев, www.kreschatic.kiev.ua/
Обозреватель информационного центра
- Медиапланирование
- организация интернет-конференций
- организация круглых столов КМДА
- наполнение сайта