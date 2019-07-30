SMM-специалист, таргетированная реклама

Март 2017 — по настоящее время (2 года 5 месяцев)

It Guild

Киев, itguild.pro/

Информационные технологии, системная интеграция, интернет... Показать еще

SMM-специалист

- определение ЦА;

- разработка стратегии продвижения в социальных сетях;

- разработка контент-плана;

- написание тз для дизайнеров, верстальщиков, программистов;

- ведение рекламных кампаний;

- прогнозирование и оптимизация рекламных бюджетов;

- администрирование групп, ответы на вопросы участников сообществ;

- минимизация негатива в социальных сетях;

- создание контента (тексты, фото, видео);

- разработка и проведение конкурсов, опросов, акций, он-лайн и оф-лайн мероприятий;

- привлечение трафика на сайт;

- анализ эффективности рекламных кампаний, SMM-продвижения.

- мониторинг конкурентов;

- отслеживание трендов SMM

Июнь 2014 — март 2017 (2 года 10 месяцев)

Akvilonpro

Киев, akvilonpro.ua/

Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование... Показать еще

Контент-менеджер

- Наполнение сайта

- Ведение соц. сетей

Сентябрь 2011 — июнь 2014 (2 года 10 месяцев)

Национальное газетно-журнальное издательство министерства культуры Украины

Киев, uaculture.com/

СМИ, маркетинг, реклама

Контент-менеджер

- Наполнение сайта

- Ведение соц. сетей

Март 2008 — октябрь 2010 (2 года 8 месяцев)

Киевский Медиа-Холдинг

Киев, www.kreschatic.kiev.ua/

Обозреватель информационного центра

- Медиапланирование

- организация интернет-конференций

- организация круглых столов КМДА

- наполнение сайта