Коллектив из 40 профессионалов в области АУДИО, ВИДЕО, ПОЛИГРАФИИ и СМИ РБ

- Производство аудио- видео- рекламных роликов и фильмов (сценарий, видеосъемка, монтаж, компоузинг, графика).

- Изготовление полиграфической и наружной рекламы: буклеты, каталоги, упаковка, плакаты, биллборды, стенды.

- Размещение рекламы на радио, телевидении, в печатных СМИ и других рекламных носителях по всей территории Беларуси и отдельно в крупных городах: Гомель, Могилев, Витебск, Гродно, Брест, Минск и других.