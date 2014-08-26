FINLAND221

здравствуйте , нужно сделать расписание движения по образцу яндекс расписаний. расписание само: http://marina-travel.ru/ собственно что требуется: http://rasp.yandex.ru/info/simpleformat составить в excel его по требованиям яндекса.
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
—
нет выплат фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
- $15Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Нужно либо доделать существующую, либо создать на другой платформе - на чем можно сделать? . сейчас сделано на php. функционал: -выбор маршрута — выбор месяца — дата (есть сейчас) -регистрация пользователей в системе, вход пароль/логин(есть сейчас) -полномочия пользователей — ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, хочу узнать возможно ли сделать 1) скрипт/дополнение/форму которую можно было бы поставить на сайт вместо существующей http://marina-travel.ru/onlayn_zayavka для того чтобы был автоэкспорт в программу записи туристов , по аналогии человек записался ФИО, дата, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад