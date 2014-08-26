FINLAND221

Нужно либо доделать существующую, либо создать на другой платформе - на чем можно сделать? . сейчас сделано на php. функционал: -выбор маршрута — выбор месяца — дата (есть сейчас) -регистрация пользователей в системе, вход пароль/логин(есть сейчас) -полномочия пользователей — ...