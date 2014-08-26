FINLAND221

Петров Петр FINLAND221

 
35 летРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сделать рапсисание по образцу

    $15

    здравствуйте , нужно сделать расписание движения по образцу яндекс расписаний. расписание само: http://marina-travel.ru/ собственно что требуется: http://rasp.yandex.ru/info/simpleformat составить в excel его по требованиям яндекса.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Система записи туристов

    Нужно либо доделать существующую, либо создать на другой платформе - на чем можно сделать? . сейчас сделано на php. функционал: -выбор маршрута — выбор месяца — дата (есть сейчас) -регистрация пользователей в системе, вход пароль/логин(есть сейчас) -полномочия пользователей — ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Автоэкспорт, система записи туристов

    Здравствуйте, хочу узнать возможно ли сделать 1) скрипт/дополнение/форму которую можно было бы поставить на сайт вместо существующей http://marina-travel.ru/onlayn_zayavka для того чтобы был автоэкспорт в программу записи туристов , по аналогии человек записался ФИО, дата, ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад