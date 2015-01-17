Работаю по специальности, - конструктором в области машиностроения (оборудование для шахт)

Закончил Донбасскую государственную машиностроительную академию по специальности "Технология машиностроения" в 2013 году (средний балл 4,5). В апреле 2013 года занял 1е место во всеукраинской олимпиаде по "Технологии машиностроения". С октября 2013 года по сегодняшний день работаю на должности "Конструктор подъемных машин и лебедок 3й категории" в компании CORUM GROUP. Работаю в программах Компас 3D и SolidWorks (разработка 3D-моделей деталей и сборок, разработка чертежей, проведение прочностных расчетов во встроенных модулях указанных программ, а также визуализация деталей и сборок (фотореалистика))