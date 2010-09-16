Ответственный, креативный подход, своевременное выполнение.

Резюме

Личная информация:

Федотова Юлия Григорьевна

1985/10/03

г.Запорожье бул.Бельфорский 12/60

[email protected]

0978930959

Не замужем, детей нет

Образование:

2002-2006 – Запорожский Национальный Университет

Степень – бакалавр

Специальность – перевод (английский, немецкий языки)

Практика:

2004 – ООО «Таврия Магна», секретарь-референт

Должностные обязанности – перевод документации (договора, калькуляции, накладные, рекламные буклеты), деловая переписка с зарубежными партнерами и клиентами, перевод телефонных конференций.

Опыт работы:

2005 – 2007 - Запорожская торгово-промышленная палата, внештатный переводчик.

Должностные обязанности – перевод документов различной тематики.

Основные направления: инструкции к бытовой технике, автомобильная тематика (спецификации, руководства пользователей), банковское дело, договора.

2007 – 2008 – Автоцентр МираКС г.Запорожье

Должностные обязанности – продажа автомобилей и дополнительного оборудования, работа с документацией, ведение переговоров с поставщиками тонировочных пленок CP Films (China) (телефонные переговоры, деловая переписка).

2009 – 2010 – ООО Абитек-Девелопмент, руководитель коммерческого отдела.

Основные обязанности – ведение переговоров с зарубежными заказчиками, составление технических заданий на разработку веб-сайтов, курирование процесса разработки, перевод контента, заполнение веб-сайтов, урегулирование конфликтных ситуаций.

2004 – 2010 – фрилансер – выполнение переводов под заказ.