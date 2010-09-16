Резюме
Личная информация:
Федотова Юлия Григорьевна
1985/10/03
г.Запорожье бул.Бельфорский 12/60
0978930959
Не замужем, детей нет
Образование:
2002-2006 – Запорожский Национальный Университет
Степень – бакалавр
Специальность – перевод (английский, немецкий языки)
Практика:
2004 – ООО «Таврия Магна», секретарь-референт
Должностные обязанности – перевод документации (договора, калькуляции, накладные, рекламные буклеты), деловая переписка с зарубежными партнерами и клиентами, перевод телефонных конференций.
Опыт работы:
2005 – 2007 - Запорожская торгово-промышленная палата, внештатный переводчик.
Должностные обязанности – перевод документов различной тематики.
Основные направления: инструкции к бытовой технике, автомобильная тематика (спецификации, руководства пользователей), банковское дело, договора.
2007 – 2008 – Автоцентр МираКС г.Запорожье
Должностные обязанности – продажа автомобилей и дополнительного оборудования, работа с документацией, ведение переговоров с поставщиками тонировочных пленок CP Films (China) (телефонные переговоры, деловая переписка).
2009 – 2010 – ООО Абитек-Девелопмент, руководитель коммерческого отдела.
Основные обязанности – ведение переговоров с зарубежными заказчиками, составление технических заданий на разработку веб-сайтов, курирование процесса разработки, перевод контента, заполнение веб-сайтов, урегулирование конфликтных ситуаций.
2004 – 2010 – фрилансер – выполнение переводов под заказ.