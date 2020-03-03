Работаю в различных сферах: создание презентаций, транскрибация аудио/видео, переводы текстов (с английского на русский), профессиональная фотосъемка
Я - студентка МГУ, обладающая рядом полезных навыков, которые приобрела за 4 года обучения. Буду рада помочь вам!
Действие аккаунта приостановлено!
Переводы
нет отзывов
$10/час
от $30от 2 дней
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$15/час
от $45от 2 дней
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
$20/час
от $40от 1 дня
нет рейтинга