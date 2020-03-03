Работаю в различных сферах: создание презентаций, транскрибация аудио/видео, переводы текстов (с английского на русский), профессиональная фотосъемка

Я - студентка МГУ, обладающая рядом полезных навыков, которые приобрела за 4 года обучения. Буду рада помочь вам!