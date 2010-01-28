Создание сайтов "под ключ".

Предлагаем услуги:

• создание сайтов-визиток (HTML, XHTML, СSS, Flash);

• создание Flash-XML сайтов (имиджевые, фотогалереи и т.п.);

• создание сайтов на Drupal (установка, дизайн, модули, администрирование);

• создание сайтов на WordPress (установка, дизайн, модули, администрирование);

• создание сайтов на Мoodle (установка, дизайн, модули, администрирование);

• обработка растровой и векторной графики (Photoshop, Fireworks, создание коллажей и т.п.);

• обработка видео (видеосъмка, видеомонтаж, спецэффекты, Final Cut Studio);

• разрабокта визуальных концепций (дизайн-проекты, логотипы и т.п.);

• создание презентаций (Flash, Captivate, PowerPoint);

• создание приложений с применением технологии Flex и Air от Adobe Systems, Inc.

• создание сателлитных сайтов с продвижением их в Интернете;

• оптимизация и продвижение интернет-ресурсов;

• составление предпроектной технической документации (технических заданий);

• составление технической документации (в т.ч. по ГОСТУ 34.602-89 для тендеров);

• услуги копирайтинга на темы IT-технологий;