Предлагаем услуги:
• создание сайтов-визиток (HTML, XHTML, СSS, Flash);
• создание Flash-XML сайтов (имиджевые, фотогалереи и т.п.);
• создание сайтов на Drupal (установка, дизайн, модули, администрирование);
• создание сайтов на WordPress (установка, дизайн, модули, администрирование);
• создание сайтов на Мoodle (установка, дизайн, модули, администрирование);
• обработка растровой и векторной графики (Photoshop, Fireworks, создание коллажей и т.п.);
• обработка видео (видеосъмка, видеомонтаж, спецэффекты, Final Cut Studio);
• разрабокта визуальных концепций (дизайн-проекты, логотипы и т.п.);
• создание презентаций (Flash, Captivate, PowerPoint);
• создание приложений с применением технологии Flex и Air от Adobe Systems, Inc.
• создание сателлитных сайтов с продвижением их в Интернете;
• оптимизация и продвижение интернет-ресурсов;
• составление предпроектной технической документации (технических заданий);
• составление технической документации (в т.ч. по ГОСТУ 34.602-89 для тендеров);
• услуги копирайтинга на темы IT-технологий;