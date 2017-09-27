FLeeP

Сергей Алехин FLeeP

 
29 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$36
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • 2 статьи на SEO тему

    Требуется написать 2 статьи на SEO тему: 1) Что такое SEO продвижение? 2) Внутренняя оптимизация сайта Основные требования к статьям указаны в прикрепленных ТЗ. Рекомендации по проверке уникальности, "воды" и заспамленности по text.ru - уникальность текста должна быть от ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Статья на тему: Стойки для одежды

    Оплата от 120 руб. за 1000 символов без пробелов закачественные статьи готовы предложить больше. Выставляю ТЗ на тестовую статью. [b]ОБЯЗАТЕЛЬНО обратить внимания на требования к ТЗ!!![/b] Требования к написанию ТЗ и тематические слова прикрепил файлами. [b]Название статьи:[/b] Стойки для ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Статья на тему: Подъемники для инвалидов

    Оплата от 120 руб. за 1000 символов без пробелов за качественные статьи готовы предложить больше. Выставляю ТЗ на тестовую статью. [u][b]ОБЯЗАТЕЛЬНО обратить внимания на требования к ТЗ!!![/b][/u] Требования к написанию ТЗ и тематические слова прикрепил ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
mumitroll_miha
Алексей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
$36
10 баллов
5 лет назад
2 статьи на SEO тему
Превосходный заказчик с подробным ТЗ и моментальной проверкой. Абсолютно откровенно, и без преувеличений мечта любого фрилансера!
Отличные тексты, всё с соблюдением ТЗ, темы раскрыты и ничего лишнего
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