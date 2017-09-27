Требуется написать 2 статьи на SEO тему: 1) Что такое SEO продвижение? 2) Внутренняя оптимизация сайта Основные требования к статьям указаны в прикрепленных ТЗ. Рекомендации по проверке уникальности, "воды" и заспамленности по text.ru - уникальность текста должна быть от ...
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$36
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
Оплата от 120 руб. за 1000 символов без пробелов закачественные статьи готовы предложить больше. Выставляю ТЗ на тестовую статью. [b]ОБЯЗАТЕЛЬНО обратить внимания на требования к ТЗ!!![/b] Требования к написанию ТЗ и тематические слова прикрепил файлами. [b]Название статьи:[/b] Стойки для ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт6 лет назад
Оплата от 120 руб. за 1000 символов без пробелов за качественные статьи готовы предложить больше. Выставляю ТЗ на тестовую статью. [u][b]ОБЯЗАТЕЛЬНО обратить внимания на требования к ТЗ!!![/b][/u] Требования к написанию ТЗ и тематические слова прикрепил ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$36
10 баллов
5 лет назад
Превосходный заказчик с подробным ТЗ и моментальной проверкой. Абсолютно откровенно, и без преувеличений мечта любого фрилансера!
Ответный отзыв
Отличные тексты, всё с соблюдением ТЗ, темы раскрыты и ничего лишнего