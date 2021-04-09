FNSergeevna

Методолог/педагогический дизайнер/бизнес-трненер

Добрый день! Меня зовут Наталия, я по профессии методолог. С легкостью могу:

1) разработать вам яркое и понятное учебное пособие для ваших сотрудников;

2) подготовить яркую и красочную презентацию для Вашего выступления

3) обучить программе power point.

Отлично владею такими программами как MS PowerPoint+ispring, Word, Excel, Outlook. Знаю CRM системы: Битрикс24, retailCRM, amoCRM, magneto. Есть опыт работы в колл-центре: написание скриптов для оператора, подготовка проектов к запуску на линии. Сотрудничала c: OZON, Яндекс, Mars Petcare, Heinz, Mondelez, Dr. Oetker, Diageo, Lorenz, SC Johnson, Lavazza, Mareven и т. д.

Буду рада вам помочь!