FON-Vision

Студия создана в 2011 году и с первых дней ставила задачи предоставления широкого спектра услуг высокого качества, визуализации желаний клиентов и быструю разработку заказов. Наша студия гордится тем, что может предложить решение практически любой задачи, поставленной нашими клиентами, а клиенты все чаще выбирают комплексное обслуживание, доверяя нашим специалистам и подтверждая нашу компетентность и профессионализм в сфере дизайна и веб – услуг.
Наши услуги:
Брендинг
- Нейминг
- Разработка логотипов
- Разработка фирменного стиля
- Корпоративный стиль
- Разработка торговых марок
- Разработка товарных знаков
- Копирайтинг
Интернет-маркетинг
- Создание сайтов
- Поддержка сайтов
- Продвижение сайтов
- Реклама в сети Internet
- Разработка flash-баннеров
Полиграфия
- Дизайн рекламы.
- Дизайн альбомов.
- Дизайн буклетов.
- Дизайн каталогов.
- Дизайн визиток.
- Дизайн календарей.
- Дизайн презентаций.
- Технический дизайн.
Фотосъемка
- Он-лайн – прогулки.
- Студийная фотосъемка
- Выездная фотосъемка
- Техническая фотосъемка предприятий.
- Фотосъемка продукции.
- Обрисовка фотографий
- Художественная обработка
Узнать более подробную информацию о студии, а также ознакомиться с нашим портфолио Вы можете на нашем сайте fonvision.ru
Телефон для связи +7 916 717 53 72
Квасков Роман Евгеньевич
e-mail: [email protected]