FON-Vision

Студия создана в 2011 году и с первых дней ставила задачи предоставления широкого спектра услуг высокого качества, визуализации желаний клиентов и быструю разработку заказов. Наша студия гордится тем, что может предложить решение практически любой задачи, поставленной нашими клиентами, а клиенты все чаще выбирают комплексное обслуживание, доверяя нашим специалистам и подтверждая нашу компетентность и профессионализм в сфере дизайна и веб – услуг.

Наши услуги:

Брендинг

- Нейминг

- Разработка логотипов

- Разработка фирменного стиля

- Корпоративный стиль

- Разработка торговых марок

- Разработка товарных знаков

- Копирайтинг

Интернет-маркетинг

- Создание сайтов

- Поддержка сайтов

- Продвижение сайтов

- Реклама в сети Internet

- Разработка flash-баннеров

Полиграфия

- Дизайн рекламы.

- Дизайн альбомов.

- Дизайн буклетов.

- Дизайн каталогов.

- Дизайн визиток.

- Дизайн календарей.

- Дизайн презентаций.

- Технический дизайн.

Фотосъемка

- Он-лайн – прогулки.

- Студийная фотосъемка

- Выездная фотосъемка

- Техническая фотосъемка предприятий.

- Фотосъемка продукции.

- Обрисовка фотографий

- Художественная обработка

Узнать более подробную информацию о студии, а также ознакомиться с нашим портфолио Вы можете на нашем сайте fonvision.ru

Телефон для связи +7 916 717 53 72

Квасков Роман Евгеньевич

e-mail: [email protected]