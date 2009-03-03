Предлагаю Вам свои услуги: написание статей (копирайт) практически любой тематики (компьютеры, дизайн, финансовые новости, недвижимость, праздники и подарки, астрология, любая техническая тематика и т.д.), редактирование статей, рерайт, и всё т.п.
Отлично владею русским и английским языками, могу помочь и в немецком языке.
Образование: Саратовский Государственный Университет им.Н.Г.Чернышевского (прикладная математика и информатика).
Ну и еще раз коротко обо мне:
- возможность выхода в Интернет в любое время суток и безгранично
- компетентность во многих областях
- ответственность и исполнительность
- опыт в написании статей разных тематик
- опыт в переводческой деятельности
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