Предлагаю Вам свои услуги: написание статей (копирайт) практически любой тематики (компьютеры, дизайн, финансовые новости, недвижимость, праздники и подарки, астрология, любая техническая тематика и т.д.), редактирование статей, рерайт, и всё т.п.

Отлично владею русским и английским языками, могу помочь и в немецком языке.

Образование: Саратовский Государственный Университет им.Н.Г.Чернышевского (прикладная математика и информатика).

Ну и еще раз коротко обо мне:

- возможность выхода в Интернет в любое время суток и безгранично

- компетентность во многих областях

- ответственность и исполнительность

- опыт в написании статей разных тематик

- опыт в переводческой деятельности