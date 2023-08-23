3д художник по персонажам (в поисках долгосрочной работы)

Хайдаров Радим , 22 года, создаю 3д модели персонажей на заказ. Нахожусь в поисках долгосрочной работы.

полный цикл создания игровых моделей, от моделинга (low-poly, Hi-Poly) до разверток, запекания карт, ретопологии, текстуринга;

знание пакетов для моделирования и скульптинга - Blender, Marvelous Designer, Substance Painter, Adobe Photoshop, Marmoset;

работа с PBR текстурами;

отличное видение пропорций и деталей по референсам или фотографиям;

Ознакомиться с моим портфолио можно на артстейшен: https://www.artstation.com/fredy_3dartist