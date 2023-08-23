3д художник по персонажам (в поисках долгосрочной работы)
Хайдаров Радим , 22 года, создаю 3д модели персонажей на заказ. Нахожусь в поисках долгосрочной работы.
полный цикл создания игровых моделей, от моделинга (low-poly, Hi-Poly) до разверток, запекания карт, ретопологии, текстуринга;
знание пакетов для моделирования и скульптинга - Blender, Marvelous Designer, Substance Painter, Adobe Photoshop, Marmoset;
работа с PBR текстурами;
отличное видение пропорций и деталей по референсам или фотографиям;
Ознакомиться с моим портфолио можно на артстейшен: https://www.artstation.com/fredy_3dartist
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Орк по собственному концепту1 просмотр
- Berserker Roadhog по концепт-артунет просмотров