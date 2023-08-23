FREDY3dartist

Радим Хайдаров FREDY3dartist

 
23 годаРоссия/Уфа
год на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
3д художник по персонажам (в поисках долгосрочной работы)

Хайдаров Радим , 22 года, создаю 3д модели персонажей на заказ. Нахожусь в поисках долгосрочной работы.

  • полный цикл создания игровых моделей, от моделинга (low-poly, Hi-Poly) до разверток, запекания карт, ретопологии, текстуринга;

  • знание пакетов для моделирования и скульптинга - Blender, Marvelous Designer, Substance Painter, Adobe Photoshop, Marmoset;

  • работа с PBR текстурами;

  • отличное видение пропорций и деталей по референсам или фотографиям;

Ознакомиться с моим портфолио можно на артстейшен: https://www.artstation.com/fredy_3dartist

Photoshop
Портфолио