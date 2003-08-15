FaLLenSkiLL

Тестирование сайтов на наличие уязвимостей

Тестирую сайты на уязвимости. Тестирую вручную, используя burp suite, nmap. Использую пару рукописных программ исследования и несколько тестовых эксплойтов.

Могу протестировать защиту от перебора пароля и отказа в обслуживании. Если на сайте есть XSS, XXE, SQLi, CSRF и другие уязвимости OWASP TOP 10 (в том числе на основе DOM), я их найду.

После обнаружения уязвимости, предоставлю полную информацию о ней, предложу варианты исправления.