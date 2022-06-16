Белый цвет, как правило, хорошо сочетается с другими цветами. Но если в наряде присутствует только черно-белый,
то стороны он будет смотреться скучно. Сделать его более запоминающимся помогут
яркие детали - браслет или бусы. Лучше когда в одежде присутствует еще два
других цвета, кроме белого.Белый цвет хорошо сочетается с вещами в полоску и тельняшками. Например, белый брюки хорошо подходят к полосатой
рубашке или майке. Аксессуары для светлых нарядов должны быть из натуральных
материалов, например, жемчуг, перламутр, деревянные браслеты или бусы. Уделяйте внимание к украшениям на белой одежде. Главное, чтобы рисунок на белой одежде не выглядел как мутное и не
понятное пятно. Также лучше отказаться, чтобы в наряде присутствовали белые и
постельные тона. Так можете обесцветить свой образ. Не стесняйтесь использовать
яркие цвета, лето как раз очень подходит для ярких аксессуаров и цветов в
одежде.