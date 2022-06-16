Белые наряды - с чем носить

Белый цвет, как правило, хорошо сочетается с другими цветами. Но если в наряде присутствует только черно-белый,

то стороны он будет смотреться скучно. Сделать его более запоминающимся помогут

яркие детали - браслет или бусы. Лучше когда в одежде присутствует еще два

других цвета, кроме белого.Белый цвет хорошо сочетается с вещами в полоску и тельняшками. Например, белый брюки хорошо подходят к полосатой

рубашке или майке. Аксессуары для светлых нарядов должны быть из натуральных

материалов, например, жемчуг, перламутр, деревянные браслеты или бусы. Уделяйте внимание к украшениям﻿ на белой одежде. Главное, чтобы рисунок на белой одежде не выглядел как мутное и не

понятное пятно. Также лучше отказаться, чтобы в наряде присутствовали белые и

постельные тона. Так можете обесцветить свой образ. Не стесняйтесь использовать

яркие цвета, лето как раз очень подходит для ярких аксессуаров и цветов в

одежде.