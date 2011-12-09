Середа Алена Константиновна 20.08.1986

замужем, сын Арсений ( 2008г.р)

Цель:

В данный момент нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет. Свободное время провожу в сети Интернет (форумы разных направлений, соц.сети и т.д.) Хотелось бы проводить его с пользой для семейного бюджета.

Образование: 2008г. окончила Киевские Национальный Лингвистический Университет, специалист, Институт Восточных Языков

языки- украинский, русский ( родные)

английский( свободное владение)

китайский( средний уровень)

Опыт Работы : 2006-2008 гг.Киевские Курсы Иностранных языков "Интерлингва",

Личные качества

Желание работать, целеустремлённость, добросовестность, пунктуальность, трудолюбие, организаторские качества, инициативность, аккуратность, эмоциональная уравновешенность, гибкость, энергичность. Обладаю способностью к обучению и освоению новой информации. При необходимости готова изучить неизвестные мне сферы деятельности, пополнить имеющиеся знания и углубить знания иностранных языков.