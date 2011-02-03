Faketheory

Graphic designer

Образование: 2006 – наст. время. Московский Государственный Областной Университет (бывший МОПИ им.Крупской), специальность «Дизайн», специализация «Графический дизайн». Студентка 5-го курса дневного отделения.

Опыт работы: 2008г. Издательский центр «Академия». Художник, работа в Corel Draw, выполнение иллюстраций к учебным изданиям

2009г. Сотрудничество со Сбербанком России. Финалист творческого конкурса «Твой дизайн карты Visa Сбербанка России к Олимпийским играм Сочи 2014»

2010г. Фриланс. Сотрудничество с различными компаниями: onlymybike, glebart

• Владение графическими программами (Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Dreamweaver)

• Операционные системы Microsoft Windows и Mac

почта: [email protected]

Оперативность, аккуратность, высокая работоспособность, ответственность‚ сдача макетов в срок‚ креативный подход к поставленным задачам‚ желание работать с энтузиазмом по специальности.