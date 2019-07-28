Образование:
2000-2005 ХНУРЭ, специальность: издательско-полиграфическое дело
1996-2000 Художественная школа (рисунок, живопись, композиция)
Профессиональные навыки:
Свободное владение программами – Photo Shop, Illustrator, In Design,
а так же QX, Corel Draw;
Создание оригинал-макетов – от эскизной разработки
до подготовленного к печати файла;
Цветокоррекция изображений;
Отрисовка с высокой точностью;
Рисунок от руки;
Проведение фотосессии
Портфолио
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