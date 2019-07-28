Образование:

2000-2005 ХНУРЭ, специальность: издательско-полиграфическое дело

1996-2000 Художественная школа (рисунок, живопись, композиция)

Профессиональные навыки:

Свободное владение программами – Photo Shop, Illustrator, In Design,

а так же QX, Corel Draw;

Создание оригинал-макетов – от эскизной разработки

до подготовленного к печати файла;

Цветокоррекция изображений;

Отрисовка с высокой точностью;

Рисунок от руки;

Проведение фотосессии