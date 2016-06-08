Мое хобби- это моя работа!!!
Добро пожаловать на мою страницу! Я профессионально занимаюсь дизайном больше 3х лет. Мне нравится то- чем я занимаюсь и всегда рада неординарным заказам! Если у вас есть идея, я ее воплощу!
Всегда рада сотрудничеству.
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Портфолио
- Листовка222 просмотра
- Брошюра с ароматизатором242 просмотра
- Визитка252 просмотра
- Визитки233 просмотра
- Каталог продукции212 просмотров
- Логотип164 просмотра
- Логотип169 просмотров
- Каталог продукции183 просмотра
- Фотоманипуляция173 просмотра
- Афиша195 просмотров
- Афиша192 просмотра
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