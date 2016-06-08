Faliya1993

Алия Фахртдинова Faliya1993

 
30 летРоссия/Казань
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Мое хобби- это моя работа!!!

Добро пожаловать на мою страницу! Я профессионально занимаюсь дизайном больше 3х лет. Мне нравится то- чем я занимаюсь и всегда рада неординарным заказам! Если у вас есть идея, я ее воплощу! 

Всегда рада сотрудничеству. 

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