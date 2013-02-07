Falkevgl

Ольга Falkevgl

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Шаблон (верстка) для OcStore

    $100

    Необходимо сделать шаблон для OcStore с возможностью использовать весь функционал движка. Только блоки с товаром необходимо оформить, как в макете. Скрин макета прикреплен.

    ocStore
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Парсинг

    Необходимо наполнить сайт www.baza-nn.com. Парсинг 3000 позиций. Логотип, название, описание, картинка.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интернет-магазин на 1С Битрикс

    Нужно сделать верстку, программирование. Система 1С Битрикс Управление сайтом – Малый бизнес Полное описание товара, настройка характеристик, сортировка, умный фильтр, различные системы оплаты, доставка, форум, акции. ...

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Специалист по HostCMS

    $100

    Система HostCMS, редакция "Корпорация" Нужно распределить блоки, настроить поиск по параметрам (цена, цвет, поверхность и т.д.) Немного поработать с CSS, чтобы был приличный вид сайт http://baza-nn.com

    CSS
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка + настройка CMS

    $100

    По готовому макету нужно сделать верстку и натянуть на cms - santa fox modX, wordpress или другую бесплатную. Сделать настройку CMS в соответствии с ТЗ. Подробное ТЗ потенциальному исполнителю.

    MODXWordPress
    Системы управления (CMS)16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Шаблон WP для салона красоты

    Нужно сделать очень простой шаблон для WP: В шапке эффект волны с декором кружевного узора, шапку и подвал - в темных тонах. Центр - контрастно светлый. Разбить на 3 колонки: центр, правая и левая колонки. ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Aror
32 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$80
10 баллов
12 лет назад
Шаблон (верстка) для OcStore
ocStore
Отличный заказчик. Четкое задание. Оплата - сразу после выполнения. Приятно работать.
Очень понравилось работать с Антоном: 1) не возникает проблем в общении, общаться легко. 2) выполняет работу качественно и быстро. 3) поправки вносит моментально. Будем сотрудничать еще. Рекомендую!
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GOart
Юрий 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 отзывов
$45
10 баллов
12 лет назад
Шаблон WP для салона красоты
WordPress
Ольга замечательный заказчик! Очень приятна в общении, предоставляет полную и точную информацию по поводу работы. Всегда на связи. Производит своевременную оплату. Оценка сотрудничества 12 из 10 Всем рекомендую сотрудничать с Ольгой и сам надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Очень понравилось работать с Юрием. Работа выполнена по всем критериям. Макет получился эффектным. Работать приятно, связь не теряется. Будем обращаться снова!!!
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