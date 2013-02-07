Необходимо сделать шаблон для OcStore с возможностью использовать весь функционал движка. Только блоки с товаром необходимо оформить, как в макете. Скрин макета прикреплен.
- $100Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо наполнить сайт www.baza-nn.com. Парсинг 3000 позиций. Логотип, название, описание, картинка.Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать верстку, программирование. Система 1С Битрикс Управление сайтом – Малый бизнес Полное описание товара, настройка характеристик, сортировка, умный фильтр, различные системы оплаты, доставка, форум, акции. ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо сделать интернет магазин на HostCMS редакция "Малый бизнес". Сделать привязку к 1С Без дизайна и верстки. Полное ТЗ по запросу.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо разработать калькулятор для расчета цены на сайте http://www.synergystone.ru/. Сайт стоит на WordPress. Пример калькулятора прикреплен к объявлению.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Сделать верстку на OcStore 3.5.1 по готовому макету.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Система HostCMS, редакция "Корпорация" Нужно распределить блоки, настроить поиск по параметрам (цена, цвет, поверхность и т.д.) Немного поработать с CSS, чтобы был приличный вид сайт http://baza-nn.comСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
По готовому макету нужно сделать верстку и натянуть на cms - santa fox modX, wordpress или другую бесплатную. Сделать настройку CMS в соответствии с ТЗ. Подробное ТЗ потенциальному исполнителю.Системы управления (CMS)16 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать очень простой шаблон для WP: В шапке эффект волны с декором кружевного узора, шапку и подвал - в темных тонах. Центр - контрастно светлый. Разбить на 3 колонки: центр, правая и левая колонки. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад