Ольга замечательный заказчик! Очень приятна в общении, предоставляет полную и точную информацию по поводу работы. Всегда на связи. Производит своевременную оплату. Оценка сотрудничества 12 из 10 Всем рекомендую сотрудничать с Ольгой и сам надеюсь на дальнейшее сотрудничество.