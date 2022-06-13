Fallen11117

Сценарии любой сложности. Продающие тексты.

Добрый день. Я работаю с текстами . Могу написать для вас как продающие тексты, которые отразят потребителю его нужды и то, почему именно ваш товар стоит выбрать.

Но больше всего, мне нравится работать над сценариями. Придумывать что-то с самого основания, наполнять это смыслом и логикой. Чаще всего работал над жанрами ужаса и мистики. Есть несколько работ в жанре выживания.

Все тексты пишу с нуля. По этому не занимаюсь рерайтом и копирайтом. Это попросту не интересно.

Работаю до полного вашего удовлетворения. С любым количеством правок и дополнений.

Буду рад сотрудничать с вами!)