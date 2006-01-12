Fallout_27

Всем доброго времени суток! От лица администрации сайта manutd.ru выражаю заинтересованность в покупке макета нового дизайна нашего сайта. Нам необходим только лишь макет (в psd виде). ТЗ прикреплено к проекту, там ничего сложного. Не надо никаких наворотов, ...
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- Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $5000
Необходимо создать интерактивную карту мира. Карта должна быть очень подробной (вплоть до изображения общего плана города). В идеале вы находите необходимые источники информации (карты), делаете что-то напоминающее карту National Geographic (http://plasma.nationalgeographic.com/mapmachine/index.html). Карта GlobeXplorer Aerial Imagery. Если с ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт18 лет назад
- $200
Необходимо сделать, чтобы сайт http://www.stroy-holding.ru/ был постоянно в первой десятке по запросу я яндексе "пластиковые окна". В районе 7-8 мест. Сейчас сайт занимает 12-е место по этому запросу. Сразу скажу: вся оплата после достижения результата. Жду ваших предложений.Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт18 лет назад