Fallout_27

Kirill Kurek Fallout_27

 
37 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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  • Редизайн сайта

    Всем доброго времени суток! От лица администрации сайта manutd.ru выражаю заинтересованность в покупке макета нового дизайна нашего сайта. Нам необходим только лишь макет (в psd виде). ТЗ прикреплено к проекту, там ничего сложного. Не надо никаких наворотов, ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Интерактивная карта мира

    $5000

    Необходимо создать интерактивную карту мира. Карта должна быть очень подробной (вплоть до изображения общего плана города). В идеале вы находите необходимые источники информации (карты), делаете что-то напоминающее карту National Geographic (http://plasma.nationalgeographic.com/mapmachine/index.html). Карта GlobeXplorer Aerial Imagery. Если с ...

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Продвижение сайта в Яндексе

    $200

    Необходимо сделать, чтобы сайт http://www.stroy-holding.ru/ был постоянно в первой десятке по запросу я яндексе "пластиковые окна". В районе 7-8 мест. Сейчас сайт занимает 12-е место по этому запросу. Сразу скажу: вся оплата после достижения результата. Жду ваших предложений.

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    18 лет назад