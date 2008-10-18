Fame-Studio

Вас приветствует наш сервис!

Скорее всего Вы не раз задумывались, каким способом можно эффективно и недорого раскрутить тот или иной сайт, товар, проект, ту или иную услугу, как поднять такие показатели, как ТИЦ и PR. Это типичные вопросы всех вебмастеров, производителей товаров и услуг. Наш сервис направлен на разрешение этих вопросов, то есть на рекламу. Мы занимаемся регистрацией в каталогах - это один из наиболее распространненых способов повышения всех показателей того или иного сайта. Для раскрутки товара, повышения его продаж мы предлагаем скрытый пиар, основной задачей которого является общение наших работников на форумах и продвижение таким образом товара, услуги, сайта и т.п.

Если Вам нужно создать сайт, а у Вас нет на это времени, наши люди за Вас создадут его дизайн и структуру. Если у Вас есть фотографии со свадьбы из которых вы хотите сделать коллаж или отретушировать их, наши специалисты возьмутся и за такую работу. Если Вам нужно разработать новый буклет или красивый каталог с Вашей продукцией, Вы снова обратились по адресу. Высококвалифицированные специалисты по полиграфии и дизайну не разочаруют Ваших ожиданий. Вообщем подробнее можно узнать в соответствующих разделах нашего сайта.