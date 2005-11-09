FanalyShop

Веб-Дизайнер на Тильда / Tilda

 Здравствуйте, меня зовут Иван. Хочу предложить вам свои услуги:

✅ Разработка красивых одностраничных сайтов на Tilda

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Почему я?

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 Опыт работы по созданию сайтов, индивидуальных проектов и интернет-магазинов различных направлений с 2019 года.

👍 Создаю удобные и функциональные сайты с актуальным и современном дизайном

 Делаю красивейшие анимации для сайта.

🤝 Понимаю, что каждый клиент уникален, поэтому у меня индивидуальный подход к каждому.

💪 Знаю что такое настоящий сервис для своих клиентов.

 Работаю дистанционно по всей России

 Со мной работать проще, дешевле и быстрее, чем с программистами.

 Без предоплат.

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螺 Прайс на сайты

SALE 朗

Проекты на Tilda. Сроки от 2 до 7 дней

 Старая цена 15 000 Р - 50 000 Р

 НОВАЯ ЦЕНА 4 990 Р - 30 000 Р.

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