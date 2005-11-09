FanalyShop

Здравствуйте, меня зовут Иван. Хочу предложить вам свои услуги:
✅ Разработка красивых одностраничных сайтов на Tilda
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Почему я?
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Опыт работы по созданию сайтов, индивидуальных проектов и интернет-магазинов различных направлений с 2019 года.
👍 Создаю удобные и функциональные сайты с актуальным и современном дизайном
Делаю красивейшие анимации для сайта.
🤝 Понимаю, что каждый клиент уникален, поэтому у меня индивидуальный подход к каждому.
💪 Знаю что такое настоящий сервис для своих клиентов.
Работаю дистанционно по всей России
Со мной работать проще, дешевле и быстрее, чем с программистами.
Без предоплат.
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螺 Прайс на сайты
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Проекты на Tilda. Сроки от 2 до 7 дней
Старая цена 15 000 Р - 50 000 Р
НОВАЯ ЦЕНА 4 990 Р - 30 000 Р.
Успейте купить, скидки скоро закончатся!