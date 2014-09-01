ПЕРЕВОДЫ. Своевременно. Грамотно. По разумной цене.

ПЕРЕВОДЫ.

Своевременно. Грамотно. По разумной цене.

Образование:

2009-2014 - ХНУ им.Каразина, факультет иностранных языков, квалификация - переводчик,

преподаватель английского и китайского, магистр

2011 - курсыкитайского языка в Пекинском университете языка и культуры

2012 - курсыкитайского языка в Аньхойском университете

Уровень английского: advanced

Уровень китайского: upper-intermediate

У С Л У Г И

ПЕРЕВОД (с русского (украинского) наанглийский; с русского (украинского) на китайский; с английского на русский (украинский); с китайского на русский (украинский); с китайского на английский)

Художественный перевод

- переводрекламного текста: косметология, мода

- новости, статьи

- туризм, путешествия

- дизайн

- поэзия

Юридический перевод

- договоры,соглашения

- контракты

- патенты

- деловая переписка

- логистика

Технический перевод

- инструкции

- IT

Цена зависит от сложности перевода и срочности заказа!

НАПИСАНИЕ ДИПЛОМОВ/ КУРСОВЫХ/ РЕФЕРАТОВ

НАПИСАНИЕ СТАТЕЙ

Работаю по предоплате

Контакты:

[email protected]

skype: miss_nasty777