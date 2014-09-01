Анастасия Олексенко FantastasiaFantastasia
ПЕРЕВОДЫ.
Своевременно. Грамотно. По разумной цене.
Образование:
2009-2014 - ХНУ им.Каразина, факультет иностранных языков, квалификация - переводчик,
преподаватель английского и китайского, магистр
2011 - курсыкитайского языка в Пекинском университете языка и культуры
2012 - курсыкитайского языка в Аньхойском университете
Уровень английского: advanced
Уровень китайского: upper-intermediate
У С Л У Г И
ПЕРЕВОД (с русского (украинского) наанглийский; с русского (украинского) на китайский; с английского на русский (украинский); с китайского на русский (украинский); с китайского на английский)
Художественный перевод
- переводрекламного текста: косметология, мода
- новости, статьи
- туризм, путешествия
- дизайн
- поэзия
Юридический перевод
- договоры,соглашения
- контракты
- патенты
- деловая переписка
- логистика
Технический перевод
- инструкции
- IT
Цена зависит от сложности перевода и срочности заказа!
НАПИСАНИЕ ДИПЛОМОВ/ КУРСОВЫХ/ РЕФЕРАТОВ
НАПИСАНИЕ СТАТЕЙ
Работаю по предоплате
Контакты:
skype: miss_nasty777
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