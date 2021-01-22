Профессиональный фрилансер! Делаю заказы Быстро, Качественно, Недорого!

Добрый день, меня зовут Игорь, я являюсь фрилансером, спектр моих услуг очень широкий: от копирайтенга, написания статьёй до обработки видео, фото и тд

Занимаюсь фото-видео съёмкой уже 4 года, имею огромный опыт в обработке фото, видео (занимаюсь ретушью, цветокором фото и видео, рисованием графики и тд)

Развиваю инстаграм аккаунты, пишу посты для разных организаций, умею подобрать слова, чтобы заинтересовать потенциальных покупателей

Иду со всеми на контакт со всеми и готов сотрудничать с разными организациями

Примеры фото https://drive.google.com/folderview?id=1LubTNcxkaLh9D6oF079Ooued2hPNpoQb