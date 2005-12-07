Fantom_253

HTML Верстальщик

Приветствую обитателей интернет портала Weblancer:)

К каждому новому проекту подхожу индивидуально. Самый главный принцип для меня - качественное выполнение работы. Поэтому довожу проект до логического завершения, вношу все необходимые правки (если такие возникают). На связи нахожусь ежедневно с 9-00 до 22-00 по Мск.

﻿Верстаю на flexbox'ax, что позволяет сделать страницы максимально адаптивными. Пишу чистый, валидный код. Страницы всегда в зелёной области GooglePageSpeed .

﻿Стек технологий:

HTML

CSS

Photoshop/Figma

Выбирая меня исполнителем, Вы получаете:

Максимально адаптивную вёрстку, которая будет хорошо смотреться на любых разрешениях;

Чистый, валидный код, проходящий валидацию на W3C(и HTML, и CSS);

Скорость загрузки страниц в зелёной зоне по GooglePageSpeedInsights ;

; Внесение правок "до победного конца" (правки по ТЗ вношу сразу после реализации проекта; если в ходе работы возникли новые "хотелки" - их реализация оговаривается отдельно). Работа заканчивается, когда полученный результат Вас полностью устраивает;

Внесение предложений по улучшению отдельных моментов, не предусмотренных в дизайне (например, уникализация эффектов на интерактивных элементах, микроанимации и т.д.).

Если Вам нужна качественно выполненная вёрстка, доведённая до ума - обращайтесь. Буду рад сотрудничеству!