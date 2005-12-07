Fantom_253

HTML Верстальщик
Приветствую обитателей интернет портала Weblancer:)
К каждому новому проекту подхожу индивидуально. Самый главный принцип для меня - качественное выполнение работы. Поэтому довожу проект до логического завершения, вношу все необходимые правки (если такие возникают). На связи нахожусь ежедневно с 9-00 до 22-00 по Мск.
Верстаю на flexbox'ax, что позволяет сделать страницы максимально адаптивными. Пишу чистый, валидный код. Страницы всегда в зелёной области GooglePageSpeed.
Стек технологий:
- HTML
- CSS
- Photoshop/Figma
- Максимально адаптивную вёрстку, которая будет хорошо смотреться на любых разрешениях;
- Чистый, валидный код, проходящий валидацию на W3C(и HTML, и CSS);
- Скорость загрузки страниц в зелёной зоне по GooglePageSpeedInsights;
- Внесение правок "до победного конца" (правки по ТЗ вношу сразу после реализации проекта; если в ходе работы возникли новые "хотелки" - их реализация оговаривается отдельно). Работа заканчивается, когда полученный результат Вас полностью устраивает;
- Внесение предложений по улучшению отдельных моментов, не предусмотренных в дизайне (например, уникализация эффектов на интерактивных элементах, микроанимации и т.д.).
Я против войны в Украине!