Простой специалист
Имею знания ЯП:
- Java
- C++
- Python
- C#
- JS
Из них:
- Полгода эникей-специалист(от разработки динамического сайта и управления безопасностью до создания видео-контента и его продвижения)
- Три года - менеджер проекта + менеджер продукта + тестировщик + специалист поддержки ПО + контент-менеджер в одной должности.
- Полгода специалист по информационной безопасности.
- Продюсирование
- Режиссура
- Менеджмент
- Английский язык(Свободное чтение технической документации)
- Основы преподавательской деятельности(занимаюсь обучением тех, кто просит как в IT, так и в других известных областях)
- Ищу задания любой сложности.
- Обширные знания в сфере IT и вне её.
- Готов обучить всему, что знаю сам.
- Бессонница
- Отсутствуют знания некоторых фреймворков.(при получении задания готов изучить)