FarSetV

Владислав FarSetV

 
26 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Простой специалист

Имею знания ЯП:

  • Java
  • C++
  • Python
  • C#
  • JS
Стаж работы в сфере IT: 4 года

Из них:

  • Полгода эникей-специалист(от разработки динамического сайта и управления безопасностью до создания видео-контента и его продвижения)
  • Три года - менеджер проекта + менеджер продукта + тестировщик + специалист поддержки ПО + контент-менеджер в одной должности.
  • Полгода специалист по информационной безопасности.
Сферы знания, отличные от IT:

  • Продюсирование
  • Режиссура
  • Менеджмент
  • Английский язык(Свободное чтение технической документации)
  • Основы преподавательской деятельности(занимаюсь обучением тех, кто просит как в IT, так и в других известных областях)
Плюсы:

  • Ищу задания любой сложности.
  • Обширные знания в сфере IT и вне её.
  • Готов обучить всему, что знаю сам.
Минусы:

  • Бессонница
  • Отсутствуют знания некоторых фреймворков.(при получении задания готов изучить)