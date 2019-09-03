Skype:farida.pobedimova
График работы:удаленная работа
Опыт онлайн работы:
1. Настройка рекламных кампаний в РСЯ
2. Аудит сайта и анализ конкурентов
Курсы повышения квалификации:
1. Курс “Удаленная работа”, 20192.
2. Курс “Профессия специалист по рекламе в Яндекс.Директ, 2019
Профессиональные навыки:
- опытный пользователь ПК: office, movavi)
- поиск информации- заполнение таблиц
- быстрая печать
- работа с гугл таблицами и документами-
- аудит сайтов и анализ конкурентов
- настройка РК в РСЯ
Что отличает меня от других:
- усидчивость и терпение: спокойно делаю монотонную работу;
- всегда на связи (любые мессенджеры, телефон, скайп, соцсети);
- отличный интернет (качественная аудио и видеосвязь);
- ответственность: задачи выполняю в срок и качественно;
- быстрая обучаемость: легко осваиваю новые знания и навыки;
- умение слушать и слышать: понимаю, что нужно компании для достижения результата- эффективная работа с поисковыми системами;