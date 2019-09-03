Farida213

Фарида Farida213

 
49 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад

Skype:farida.pobedimova

График работы:удаленная работа

Опыт онлайн работы:  

1.     Настройка рекламных кампаний в РСЯ

2. Аудит сайта и анализ конкурентов

 

 Курсы повышения квалификации: 

1.    Курс “Удаленная работа”, 20192.    

2. Курс “Профессия специалист по рекламе в Яндекс.Директ, 2019 

Профессиональные навыки: 

-      опытный пользователь ПК: office, movavi)

-      поиск информации-      заполнение таблиц

-      быстрая печать

-      работа с гугл таблицами и документами-

-      аудит сайтов и анализ конкурентов

-      настройка РК в РСЯ 

Что отличает меня от других:

 -      усидчивость и терпение: спокойно делаю монотонную работу;

-      всегда на связи (любые мессенджеры, телефон, скайп, соцсети);

-      отличный интернет (качественная аудио и видеосвязь);

-      ответственность: задачи выполняю в срок и качественно;

-      быстрая обучаемость: легко осваиваю новые знания и навыки;

-      умение слушать и слышать: понимаю, что нужно компании для достижения результата-      эффективная работа с поисковыми системами;