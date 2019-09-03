Skype: farida.pobedimova

График работы: удаленная работа

Опыт онлайн работы:

1. Настройка рекламных кампаний в РСЯ

2. Аудит сайта и анализ конкурентов

Курсы повышения квалификации:

1. Курс “Удаленная работа”, 20192.

2. Курс “Профессия специалист по рекламе в Яндекс.Директ, 2019

Профессиональные навыки:

- опытный пользователь ПК: office, movavi)

- поиск информации- заполнение таблиц

- быстрая печать

- работа с гугл таблицами и документами-

- аудит сайтов и анализ конкурентов

- настройка РК в РСЯ

Что отличает меня от других:

- усидчивость и терпение: спокойно делаю монотонную работу;

- всегда на связи (любые мессенджеры, телефон, скайп, соцсети);

- отличный интернет (качественная аудио и видеосвязь);

- ответственность: задачи выполняю в срок и качественно;

- быстрая обучаемость: легко осваиваю новые знания и навыки;

- умение слушать и слышать: понимаю, что нужно компании для достижения результата- эффективная работа с поисковыми системами;