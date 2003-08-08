Фарид Абдул Faridnoori2004Faridnoori2004
20 летРоссия/Пятигорск
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Аниматор 2D (Moho)
Доброго времени суток) Меня зовут Фарид. Я владею программой Moho и работаю в ней уже практически 2 года. Я участвовал в создании множество 2Д проектов. С моими Работами вы можете ознакомиться в моем портфолио! Вам нужна качественная 2Д анимация по доступной цене? Пишите, обо всем договоримся)
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Портфолио
- Космо Райли (Авторский Мультсериал)12 просмотров
- Анимация по мотивам Игр12 просмотров
- Детская Анимация9 просмотров
- Анимация по Among Us17 просмотров
- Стори Тайм15 просмотров