Farkasolo09

HTML, CSS, Jquery, Bootstrap, Sass, Github, Wordpress. Мое портфолио http://yarovyi.ru

Привет! Меня зовут Иван Яровой, я дипломированный электротехник. На данный момент получаю высшее образование по профессии веб-программист. Увлекаться сайтостроением начал относительно недавно с 2015г, до этого 4 года изучал C++ и Java. Стараюсь идти в ногу со временем и изучаю тренды современных технологий по сайтостроению. Изучаю различные CMS - Wordpress, Opencard, Joomla. В последнее время много интересуюсь JavaScript и уделяю много времени для его изучения. Владею навыками работы в PHP и его фреймворков Yii,Laravel.

На сегодняшний день использую:

HTML, CSS, Jquery, Bootstrap, Sass, Github.

Не плохо разбираюсь в:

Photoshop, Wordpress, Gulp, C++, Java, MySQL, PHP.

Умею Гуглить.