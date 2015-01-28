Здравствуйте, Дамы и Господа!
Предлагаю свои услуги:
• Обработка фотографий (обтравка, ретушь, цветокоррекция фото, создание коллажей\фотокниг, буклетов, открыток, плакатов, а также замена цвета, текста, ресайз, watermark и пр.).
• Исправление дефектов фотографий (шума, царапин, коррекция тона кожи, марионеточная деформация).
• Внесение изменений, доработка ваших макетов AI, CDR, PSD, TIFF, JPG (ресайз, правки в тексте, замена фото).
• Создание видеороликов на основе фото и видео, добавление элементов 3D-графики, креативные проекты.
• Съёмка фотографий. Студия, пленер, TFP, создание и подбор образов, косплей и свадебные мероприятия.
• Напишу поздравительный стих, короткий рассказ, статью на предложенную тему.
Качественно. Надёжно. В срок.
Буду рад сотрудничеству!
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Координаты для связи:
Страница Вконтакте: http://vk.com/tengy
почта: [email protected]
или альтернативный почтовый ящик (используется редко): [email protected]