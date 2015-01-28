Фотограф, ретушер, фотохудожник, занимаюсь также видеомонтажём и написанием стихов\рассказов

Здравствуйте, Дамы и Господа!

Предлагаю свои услуги:

• Обработка фотографий (обтравка, ретушь, цветокоррекция фото, создание коллажей\фотокниг, буклетов, открыток, плакатов, а также замена цвета, текста, ресайз, watermark и пр.).

• Исправление дефектов фотографий (шума, царапин, коррекция тона кожи, марионеточная деформация).

• Внесение изменений, доработка ваших макетов AI, CDR, PSD, TIFF, JPG (ресайз, правки в тексте, замена фото).

• Создание видеороликов на основе фото и видео, добавление элементов 3D-графики, креативные проекты.

• Съёмка фотографий. Студия, пленер, TFP, создание и подбор образов, косплей и свадебные мероприятия.

• Напишу поздравительный стих, короткий рассказ, статью на предложенную тему.

Качественно. Надёжно. В срок.

Буду рад сотрудничеству!

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Координаты для связи:

Страница Вконтакте: http://vk.com/tengy

почта: [email protected]

или альтернативный почтовый ящик (используется редко): [email protected]