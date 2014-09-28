Дизайн главной — 30$, дизайн внутренней страницы — 30$.
Готовность первой страницы — 4 рабочих дня, предоплата 50%.
Я никогда не пропадаю, точно соблюдаю сроки, принимаю оплату только на QIWI-кошелек.
Здравствуйте, уважаемые заказчики.
Почему Я?
— Могу нарисовать дизайн в любом стиле, от классического корпоративного сайта до неформального молодежного портала
— Мои дизайны легко поддаются верстке и хорошо смотрятся на мониторах любого размера
— Я стараюсь следовать последним тенденциям интернет-дизайна, поэтому ваш сайт всегда будет самым модным и стильным
Хочу обратить ваше внимание на то, что я не торгую «картинками» — все представленные в портфолио дизайны были приняты заказчиками и воплощены в жизнь. Ссылки на реально действующие сайты можно найти в описании каждого проекта в портфолио.
В зависимости от количества предоставляемых материалов для дизайна (фотографии продукции, фирменные логотипы и др.) срок изготовления первой версии дизайна от 2 до 4 дней.
Работать со мной легко и приятно. Мои заказчики особенно отмечают скорость и оперативность исполнения.
Работаю только по предоплате.
Обязательно сработаемся!
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