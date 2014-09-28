Разработка дизайна любого типа.

Дизайн главной — 30$, дизайн внутренней страницы — 30$.

Готовность первой страницы — 4 рабочих дня, предоплата 50%.

Я никогда не пропадаю, точно соблюдаю сроки, принимаю оплату только на QIWI-кошелек.

Здравствуйте, уважаемые заказчики.

Почему Я?

— Могу нарисовать дизайн в любом стиле, от классического корпоративного сайта до неформального молодежного портала

— Мои дизайны легко поддаются верстке и хорошо смотрятся на мониторах любого размера

— Я стараюсь следовать последним тенденциям интернет-дизайна, поэтому ваш сайт всегда будет самым модным и стильным

Хочу обратить ваше внимание на то, что я не торгую «картинками» — все представленные в портфолио дизайны были приняты заказчиками и воплощены в жизнь. Ссылки на реально действующие сайты можно найти в описании каждого проекта в портфолио.

В зависимости от количества предоставляемых материалов для дизайна (фотографии продукции, фирменные логотипы и др.) срок изготовления первой версии дизайна от 2 до 4 дней.

Работать со мной легко и приятно. Мои заказчики особенно отмечают скорость и оперативность исполнения.

Работаю только по предоплате.

Обязательно сработаемся!