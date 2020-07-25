Farrukhjon

Интернет маркетолог, спец. по Яндекс Директ и Google Ads

Давайте познакомимся! Я Асроров Фаррухджон.

Чем занимаюсь:

✔Специалист по сбору сематики. В этой должности работал более одного года в WEB студии Promotion Group

✔Специалист по аудит сайтов и оптимизацию .

✔Cпециалист в Яндекс Директ. Работаю с Яндекс Директ с 2014 года. Направление Поиск и РСЯ

✔Cпециалист в Google Adwords. Работаю с Google Adwords с 2016 года. Направление Поиск и КМС

✔Таргетолог Вконтакт, Facebook, Instagram и Mytarget. Имею более 2 лет опыта.

✔Арбитражник. Работаю до сих пор с CРА сетями. Моим наставником является Андрей Золоторев.

✔Вебмастер. Создал свой сайт в 2015 года. Не знаю никаких языков программирование но моя цель до мая 2018 работать с html и PHP.

✔Фрилансер. Первая биржа которое работал был FL.ру. Сейчас активно работаю со всеми биржами.

✔Разробатываю логотипы и визитки. В общем очень хорошо дружусь с фотошопом.

✔Разрабатываю лендингы. В 2016 участвовал в тренинге www.1day1step.ru и в др. тренингах