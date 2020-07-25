Farrukhjon

Фаррухджон Асроров Farrukhjon

 
29 летТаджикистан/Худжанд
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Интернет маркетолог, спец. по Яндекс Директ и Google Ads

Давайте познакомимся! Я Асроров Фаррухджон. 

Чем занимаюсь: 

✔Специалист по сбору сематики. В этой должности работал более одного года в  WEB студии Promotion Group

✔Специалист по аудит сайтов и оптимизацию .

✔Cпециалист в Яндекс Директ. Работаю с Яндекс Директ с 2014 года. Направление Поиск и РСЯ 

✔Cпециалист в Google Adwords. Работаю с Google Adwords с 2016 года. Направление Поиск и КМС 

✔Таргетолог Вконтакт, Facebook, Instagram и Mytarget. Имею более 2 лет опыта. 

✔Арбитражник. Работаю до сих пор с CРА сетями. Моим наставником является Андрей Золоторев. 

✔Вебмастер. Создал свой сайт в 2015 года. Не знаю никаких языков программирование но моя цель до мая 2018 работать с html и PHP. 

✔Фрилансер. Первая биржа которое работал был FL.ру. Сейчас активно работаю со всеми биржами. 

✔Разробатываю логотипы и визитки. В общем очень хорошо дружусь с фотошопом. 

✔Разрабатываю лендингы. В 2016 участвовал в тренинге www.1day1step.ru и в др. тренингах 

PHPHTMLPhotoshopАудит сайтаGoogle Ads